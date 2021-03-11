Meteoroloji uyarmıştı, kar yağışı Karabük'te başladı

Karabük’te akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı KarabükBartın karayolunda etkisini artırarak sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar yağışı uyarısının ardından Karabük'te hava sıcaklıklarının sıfırın altında 4 dereceye düşmesiyle beraber kar yağışı etkili olmaya başladı. Mart ayında yeniden kendini gösteren kar yağışı KarabükBartın karayolunda etkisini artırarak sürdürüyor. 1030 rakımlı Ahmet Usta Geçidi kar yağışının ardından beyaza bürünürken karayolları ekipleri olası bir buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına başladı.
Öte yandan kar yağışı, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli rampalarında ve Keltepe Kayak Merkezi’nde de etkili oluyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.