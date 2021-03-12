Otomobilin yaya geçidinde çarptığı 2 kadın yaralandı 

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Yasin ALDEMİR/ KARABÜK (DHA)- KARABÜK'te, yaya geçidinde otomobilin çarptığı 2 kadın yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi´nde meydana geldi. A.Ö. idaresindeki 06 AD 562 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçmeye çalışan Elif Ş. ve Rukiye Ç.´ye çarptı. İki kadın çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-03-12 22:24:21



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