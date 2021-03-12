Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüleri yakalandı

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Karabük'te FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne üye olmak suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 eski polis memuru düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube ekipleri FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. FETÖ soruşturması kapsamında açılan davada 6 yıl 3’er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski polis memurları İ.K, K.Ö, E.Ç ve K.E düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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