2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Kastamonuspor: 1

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta mücadelesinde Kardemir Karabükspor, konuk ettiği Kastamonuspor’a 10 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Burak Kaplan xx, Murat Erölmez xx, Şafak Nalbantoğlu xx

Kardemir Karabükspor: Halil x, Arda x, Sezer xx, Emre xx (Ahmet dk. 80 ?), Melih xx, Ömer Yılmaz xx, Ömer Yaylacı xx, Cihan xx, Ömer Çelik xx (Muhammet dk. 87 ?), Berk xx, Yasin xx (Furkan dk. 71 x)

Kastamonuspor: Atakan xx, Recep xx, Oğuzhan xx (Eren dk. 53 xx (Canpolat dk. 88?)), Metincan xx, Birkan xx, Ömer Yücel xx, Hazar xx, Mert x (Can dk. 53 x) Faruk xx, Berkan xx, Özgür xx,

Gol: Metincan (dk. 77) (Kastamonuspor)

Sarı kartlar: Berk, Sezer, Ömer Yaylacı (Karabükspor), Recep, Mustafa (Kastamonuspor)

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