Maç sonrası sahada arbede çıktı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 28. hafta mücadelesinde Karabükspor, sahasında konuk ettiği Kastamonuspor’a 10 mağlup oldu. Maçın bitiş düdüğü sonrası her iki takımın oyuncuları arasında arbede çıktı.
2. Lig Kırmızı Grup 28. hafta mücadelesinde Kastamonuspor, Karabükspor deplasmanında 10 galip gelirken, karşılaşmanın ardından saha karıştı. Karabüksporlu bir futbolcunun rakip takım oyuncusuna saldırması sonrasında saha kenarındaki isimler de olaya müdahil oldu. Yaşanan olaylara karşılaşmada görevli polis ekipleri müdahale etti. Kolluk güçlerinin devreye girmesiyle birlikte taraflar ayrılırken, oyuncular güvenlik önlemleri altında soyunma odasına gitti.
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