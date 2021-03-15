‘Asteroid Keşif Kampanyası’na Karabük’ten 2 öğrenci katılmaya hak kazandı

Karabük için farkındalık kazandıracak olan Keşif Kampanyasının Ulusal Ayağına Karabük’ten 2 öğrenci katılmaya hak kazandı.

Türkiye'den 15 okulun katılım hakkı elde ettiği uluslararası Asteroid Keşif Kampanyası’na Karabük Bilim Sanat Merkezi’nden Melek Şahin ve Ahsen Nur Ünal katılacak.

Karabük BİLSEM Sınıf Öğretmeni Kemal Ersay takım liderliğinde öğrenciler 1 Nisan’a kadar gözlemler veri seti incelemeleri yapacak olup, yeni veri setleri geldikçe hem inceleme hem de hiç keşfedilmemiş bir Asteroid keşfetme şansı bulacaklar.

Asteroid Keşif Kampanyasına katılmaya hak kazanan öğretmen ve öğrencileri başarılar dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Asteroid Keşif Kampanyası ilimiz adına farkındalık kazandıracak bir etkinlik olacaktır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi okuyan, analiz edebilen, düşünen, üreten ve keşfeden bir nesil yetiştirme yolunda atılan adımların meyvelerini alıyoruz. Kampanyaya katılım sağlayan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.