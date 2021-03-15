Karabük'te site içerisindeki iki apartman karantinaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde site içerisindeki iki blok, 11 kişinin Covid19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle karantina altına alındı.

Karabük Valiliği tarafından Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'ndeki Sarışen Kooperatif Sitesi içerisinde bulunan A ve B bloklarında birden fazla pozitif vakanın bulunduğu açıklandı. Birden fazla Covid19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle toplam 19 dairenin bulunduğu iki apartmanda 10 gün karantina uygulanmasına karar verildiği belirtildi. Covid19 enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla belirtilen iki blokta giriş çıkışların sınırlandırıldığı ifade edilen açıklamada, "İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen ve evde tedavileri devam eden Covid19 hastaları ile temaslılarının sağlık sebepleri dışında evlerinden çıkışlarına müsaade edilmemesine karar verilmiştir" denildi.

Karantina altındaki apartmanlarda ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının da karantina süresi boyunca izinli sayılacakları belirtildi.

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