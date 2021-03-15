Karabük'te özel eğitime korona virüs engeli

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde birden fazla pozitif vakanın görüldüğü özel eğitim uygulama okulu karantinaya alınırken, anaokulundaki karantina süresi 1 hafta daha uzatıldı.

Safranbolu Kaymakamlığı, Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Covid19 test sonucu pozitif çıkan birden fazla kişi olduğunu açıkladı. Covid19 enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla belirtilen okulda 10 günlük karantina kararının alındığı belirtilen açıklamada, “Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda birden fazla Covid19 pozitif vakanın tespit edilmesi ve temassız sayının fazla olması nedeniyle 16 Mart 2021 tarihi saat 05.00’den 26 Mart 2021 tarihi saat 05.00’e kadar okulun 10 gün kapatılmasına, okul çalışanlarının karantina süresi boyunca idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Öte yandan Alibaba Anaokulu'nda 21 Mart'ta sona erecek karantina süresinin de 7 gün daha uzatıldığı duyuruldu.

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