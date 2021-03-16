Safranbolu’da bir Z Kütüphanesi daha hizmete açıldı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ kapsamında Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Z Kütüphanesi açıldı.

Açılış törenine Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Emrah Aydın, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Kurdele töreni sonrası açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş; “ Kütüphane açılışına teşrifleriyle bizleri onurlandıran Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz’e ve açılışa katılan tüm kurum müdürleri ve amirlerine ve kütüphanenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederken, Z kütüphanenin okulumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Kaymakam Türköz, Z Kütüphanenin okula hayırlı olması temennileri ileterek, üretimde emeği geçen başta öğrenciler olmak üzere herkese teşekkür etti.

Törenin ardından İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve şube müdürleri ile birlikte Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Okul Müdürü Hayriye Kutlu'dan okulda yürütülen çalışmalar ve eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan İl Millî Eğitim Müdürü Akbaş, okulun bölümlerini gezerek incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.