TBMM Başkanı Şentop nikah şahitliği yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. MustafaŞentop, TBMM çalışanı olan Karabüklü Gaye Kaya ile Koray Kahraman çiftinin nikah şahidi oldu.

Küçük yaşlarda Karabük'te televizyonculuğa çocuk programları ile adım atan daha sonra çeşitli ulusal kanallarda muhabirlik yaptıktan sonra uzun süredir TBMM Tv'de spiker olarak görev yapan Gaye Kaya dünya evine girdi. Koray Kahraman ile hayatını birleştiren Kaya’nın nikah şahitliğini TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop yaptı.

Nikah töreninin ardından konuşan Şentop, “Mesai arkadaşımız Gaye Kaya’nın en mutlu gününün şahidi olduk. Tebrik ediyor, Allah’tan iki cihan saadeti diliyoruz” dedi.

Törene TBMM Başkanı Şentop’un yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili ve Katip Üye Emine Sare Aydın, Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İzmir Milletvekili Alpay Özalan, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Merkez Valisi Hasan İpek katıldı.

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