Vali Gürel esnafları esnafları denetledi

Karabük Valisi Fuat Gürel, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında Kontrollü Normalleşme Dönemi Dinamik Denetim Modeli kapsamında Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz ile birlikte Safranbolu’da gerçekleştirilen dinamik denetimlere katıldı.

Safranbolu Sadri Artunç Caddesi’nde faaliyet gösteren işletmeleri gezerek hayırlı işler temennisinde bulunan Vali Fuat Gürel, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulduğunda sürecin olumlu şekilde ilerleyeceğine vurgu yaparak, “Sağlık Bakanlığının verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid19 vaka tablosunda ilimiz orta risk (sarı) grubunda yer alıyor. Özellikle yeni açılan yeme içme yerlerindeki esnafın çok dikkatli olması gerekiyor. Son günlerde vaka sayılarında bir yükselme söz konusu, vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetinin devam etmesini bekliyoruz. Hep birlikte mücadele edersek başarırız. İnşallah kısa sürede bu işin üstesinden gelmiş olacağız" diye konuştu.

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