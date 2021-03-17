Karabük’te köy yollarında bakım-onarım çalışmaları başladı

Karabük İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 2021 yılı iş sezonuna, kış ayında hasar gören köy yollarının bakımonarıma alınması ve reglaj (araziye kazı ve dolgu ile istenilen eğimi verme) çalışmalarıyla başladı.

Kış mevsiminin ardından bozulan ve ulaşımda aksamalara sebebiyet vereceği düşünülen köy yollarında gerçekleştirilen çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Özel İdare sınırları içerisinde kalan köy yollarının bakımonarımı noktasında büyük çaba sarf edildiğini söyledi.

Kış ayının ardından köy yollarında bakım onarım çalışmalarının devam ettiği merkeze bağlı Tandır Köyü’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Uzun, “ Köy yollarımızın bakım ve onarım çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz hasarlı bölgeleri tespit edip gerekli çalışmaları yapıyorlar. Muhtarlarımızın talepleri ve ekiplerimizin tespitleri doğrultusunda, kış ayında zarar gören köy yollarımızın bakımonarımı ile reglaj çalışmalarına devam edeceğiz” diye konuştu.

Uzun’a yaptığı incelemeler de Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül eşlik etti.

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