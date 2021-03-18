Rektör Polat'tan 18 Mart Şehitleri Anma Günü mesajı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Polat, Çanakkale’de elde edilen şanlı zaferin, tarihin en önemli kahramanlık destanlardan olduğunu belirtti.

Polat mesajında: "Bundan 106 yıl önce milletimizin azmi, inancıyla; bağımsızlığımız ve egemenliğimiz için Bugün bize emanet edilen bu kutsal vatan topraklarında, canımızdan, malımızdan emin olarak gurur ve onurla bağımsız bir hayat sürdürüyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız için canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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