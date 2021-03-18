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Şehit aileleri ve gazilerden İstiklal Marşlı, “Çanakkale” klibi

İHA

Şehit aileleri ve gazilerden İstiklal Marşlı, “Çanakkale” klibi

Karabük Valiliği ve Safranbolu Kaymakamlığı’nın katkıları ile şehit yakınları ve gaziler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.
Karabük Valisi Fuat Gürel ve Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ün de yer aldığı klipte, şehit müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın babası Sadık Yalçın, Afrin şehidi Ast. Kıdemli Başçavuş Ömer Bilal Akpınar’In annesi Ülker Akpınar ile şehit askerlerin aileleri ile gaziler, İstiklal Marşı'nın kıtalarını okudu.
Valilik ve Safranbolu Kaymakamlığının sosyal medya hesaplarından yayınlanan klip büyük ilgi gördü.

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