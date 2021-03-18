Karabük’te yüksek kesimler beyaz örtüye büründü

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Karabük’te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından doğa beyaza bürüdü.

Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından Karabük’te Mart ayında yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösteriyor. Karabük’ünBartın karayolu üzerinde bulunan Sarıçiçek Yaylası, Keltepe Kayak Merkezi ve Ovacık ilçesi bastıran kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

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