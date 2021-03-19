Milli Eğitim Müdürü Akbaş, Yenice’deki okulları inceledi

Karabük İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş Karabük’ün Yenice ilçesindeki okulları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Millî Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Yenice ilçesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi, Yenice İmam Hatip Ortaokulu ve yapımı devam eden Yenice Anaokulu’nu ziyaret etti.

Okul idarecilerinden okulların fiziki durumu ve eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Akbaş daha sonra sınıf ve atölyeleri gezerek öğretmenler ile bir araya geldi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve kabul edilen Okul Eğitimi Alanında Erasmus+ Akreditasyonu Projesi’nin hazırlanmasında emeği geçen Proje Koordinatörü ve Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Mahir Emre Doğuş'a teşekkür eden Akbaş, “Yenice yönetici ve öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile proje çalışmalarında geleneksel hale getirilmiştir. Öğretmen ve öğrencilerimizin bizim kültürümüzün yanında Avrupa kültürünü görme açısından büyük önem arz etmektedir. Öğretmenlerimiz bu hareketlilikle mesleki gelişimlerini artıracak, hayat boyu öğrenme döngüsünü hızlandıracak, yabancı dil bilgilerini geliştirecekler ve okulumuzun kurumsal yeterliliklerine katkı sağlayıcı deneyimler elde edecekler. 2023 Eğitim Vizyonu ışığında bu tarz projelerin ilimiz ve ilçelerimiz adına çok önemlidir. Yapılan çalışmaların diğer ilçelere de örnek teşkil etmesi gerekiyor” dedi.

Daha sonra hayırsever iş insanı Salih Ören tarafından yaptırılan anaokulu inşaatını ziyaret ederek incelemelerde bulunan ve firma yetkilisinden bilgi alan Akbaş, okulun planlanan inşaat süresi içerisinde teslim edilmesi için ellerinden gelen azami gayreti göstermelerini istedi.

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