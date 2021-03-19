Ayvalık, tarımın geleceği gençlerle bir araya geldi

Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesi’ndeki Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesi’nde bulunan Çok Porgramlı Anadolu Lisesini ziyaret eden Ayvalık ve Akbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ve diğer bölümlerini gezdi.

Öğrencilerle sohbet eden Akbaş ve Ayvalık okul bünyesinde yer alan laboratuvarda incelemelerde bulundular.

Tarım ve Orman İl Müdürü Çetin Ayvalık, "Teşkilatımız içinde de görev yapan Veteriner Sağlık Teknisyenlerinin yetiştirildiği böyle bir okulun olmasından çok memnun oldum. İl Müdürlüğü olarak mesleki kazanım sağlamanız için her zaman yanınızdayız. Mezun olduktan sonrada İnşallah beraber çalışma fırsatımız olur. Derslerinizde ve hayatınızda başarılar dilerim" dedi.

Ziyaret kapsamında Şeker Kanyonu Doğa Parkında incelemelerde bulunan Ayvalık, işletme sahibi Hayrettin Karayel’den bilgi aldıktan sonra Yenice İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile bir araya geldi.

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