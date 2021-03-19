Avrupa Kupaları'ndan 3. lige

52 yıl önce Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) işçileri tarafından kurulan, 34 sezon 1. Lig, 10 sezon Süper Lig'de boy gösteren ve bir kez de UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Kardemir Karabükpor, mücadele ettiği 2. ligden matematiksel olarak 3. lige düştü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karabük ekibi, dün deplasmanda karşılaştığı Karatay Termal 1922 Konyaspor'a 20 yenilerek 3. lige düştü.

Koronavirüs salgını nedeniyle ligden düşmenin kaldırılmasıyla 2. ligde bir sezon daha mücadele etme hakkı kazanan Karabükspor, 29 karşılaşmada 1 galibiyet, iki beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı. Ligin başında 3 puan cezası alan Karabükpor'un şuan iki puanı bulunuyor.

Dünyada işçilerin kurduğu sayılı takımlardan olan Karabükspor, mali olarak sıkıntılar yaşamasının ardından 20172018 sezonunda Süper Lig'den TFF 1. Lig'e, 20182019 sezonunda da 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düştü.

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