Safranbolu'da "Hayat Boyu Öğrenme" Toplantısı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme" Toplantısı gerçekleştirildi.

Safranbolu Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, kamu kurum ve kuruluşlarının müdür ve idarecileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Milli Eğitim Müdürü Gümüş, Safranbolu eğitim ailesinin, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile bu kurumlardaki öğretmen, öğrenci, kursiyer ve velileriyle çok büyük bir aile olduğunu söyledi.

2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hem örgün eğitimde hem de hayat boyu öğrenmede çalışmalarını sürdürdüklerini, akademik eğitimlerin yanı sıra örgün eğitimin dışarısında kalan tüm vatandaşlara da onların ihtiyaç duyduğu bilgi, donanım ve mesleki yeterliliklerini arttıracak eğitimler verdiklerini belirten Gümüş, "Hayat Boyu Öğrenme çalışmalarında görev alan ve özveri ile çalışan yönetici, öğretmen ve usta öğreticilerimize, eğitimlere ve kurslara katılan kursiyerlerimize ve eğitim öğretim ile ilgili her konuda bizlerden desteklerini esirgemeyen Safranbolu Kaymakamımız Mehmet Türköz'e ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda; ilçede hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için yapılacak çalışmalar, bu çalışmalarda İŞKUR, sivil toplum kuruluşları, kamu, özel kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliği çalışmaları, kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının ihtiyacı olan kursların belirlenmesi, Covid19 tedbirleri, okuma yazma kursları, sıfır atık projesi, vatandaşlara yönelik meslek edindirme kursları, çocukları ve gençleri bağımlılık yapan maddelerden korunmaya yönelik faaliyetler gibi konular görüşüldü.

Toplantı, katılımcıların görüş ve önerilerini paylaştıkları dilek temenniler bölümü ile sona erdi.

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