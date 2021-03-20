Karabük Yenişehir GSK, Mersin'den galibiyetle dönüyor

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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1. Lig'de yer alan Karabük Yenişehir GSK, Mersin İdmanyurdu Hentbol SK'yı deplasmanda 3932 mağlup etti.

THF Erkekler 1.Lig'in 22. hafta müsabakasında deplasmanda Mersin Yenişehir Spor Salonu'nda saat 14.00'te Mersin İdmanyurdu Hentbol SK ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK ilk yarısını 1513 önde kapattığı mücadeleyi 3932’lik skorla kazandı.

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