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Genç kadını darbetti; sabah 'Pide yaptırayım mı?' diye mesaj attı

DHA

Genç kadını darbetti; sabah 'Pide yaptırayım mı?' diye mesaj attı


Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde B.Ü (21) isimli kadın, ortak arkadaşlarının evinde kendisine saldırıp, darbettiğini iddia ettiği avukat S.A.´dan (47) şikayetçi oldu. S.A.'nın, olayın yaşandığı gecenin sabahında genç kadına, 'Pide yaptırıp geleyim mi?' şeklinde mesaj attığı öne sürüldü.
Safranbolu´da yaşayan B.Ü., 19 Mart gecesi iş çıkışında S.A. isimli erkek arkadaşıyla buluştu. Birlikte ortak bir arkadaşlarının evine giden ikili bir süre alkol aldı. Daha sonra saldırgan tavırlar sergileyen S.A., iddiaya göre B.Ü.'ye küfretti. Bunun üzerine S.A. ile B.Ü. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., B.Ü.'yü boğazından tutarak sağ gözüne defalarca yumruk attı. Boğuşma sırasında evdeki cam kapıya da çarpan B.Ü.'nün, sağ kolunda ve elinde cam kesikleri oluştu. Evden kendisini dışarı atan B.Ü., hemen hastaneye gitti. Doktorlara durumu anlatan B.Ü.'nün muayenesi yapıldığı sırada, polise haber verildi. Hastaneye gelen polis ekipleriyle polis merkezine giden B.Ü., avukat olduğu öğrenilen S.A.'dan şikayetçi oldu. S.A. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
O ANLARINI ANLATTI
Kimliğinin açıklanmamasını isteyen B.Ü., "Kendisi benim arkadaşımdı. Her zaman buluştuğumuz gibi normal bir şekilde buluştuk. Geziyorduk, sohbet ediyorduk. Bir sorun yoktu. Daha sonra bir arkadaşın evine gittik. Alkol almaya devam ettik. Kendisi saldırgan ve gergin hareketlerde bulunuyordu. Ben devamlı olarak onu alttan aldım, tepki vermedim. Daha sonra aradan biraz zaman geçti. Bana edilmemesi gereken bir laf etti. Ben de normal olarak, 'Neden bu şekilde konuştun?' diye sordum ona. Ondan sonra kendisi bir anda ayağa fırlayarak kalktı. Benim boynumdan tutarak koltuğa yasladı. Sonra kafama ve gözüme defalarca kez yumruk attı. Gözüm morardı ve şişti. Çok kötü bir durumda canım çok yandı. Şiddetten sonraki süreçte ben karakola gittim, şikayetçi oldum. Kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet, bunu hep görüyoruz. İzlerken hep ben, 'Artık son bulsun. Artık kadınların canı yanmasın' diye düşünürken benim başıma geldi. Gerçekten çok üzgünüm. Ben ilk değilim, son da olmayacağım, biliyorum. Umarım ben son olurum. Daha fazla kadının canı yansın istemiyorum" diye konuştu.
`PİDE YAPTIRIP GELEYİM Mİ?´ MESAJI
Olaydan bir gün sonra sabah S.A.'nın hiçbir şey olmamış gibi kendisine mesaj attığını söyleyen B.Ü., "Sabah uyandım. Kız arkadaşım yanıma geldi. Onunla dertleşirken bana bir mesaj geldi. Mesajda, 'Pide yaptırıp geleyim mi?' yazmış. Sen benim gözüme yumruk attın. Benim canımı yaktın. Ben sabahlara kadar hastanelerde, karakollarda uğraştım. 'Pide yaptırayım geleyim mi?' ne demek" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2021-03-21 12:49:24

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