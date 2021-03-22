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Evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

İHA

Evinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Karabük'te evinde uyuşturu madde bulundurduğu tespit edildikten sonra gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri A.N.B isimli şahsın evinde uyuşturu madde bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemeler sonrası uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şahsın evinde yapılan aramada 508,22 gram uyuşturucu madde, 48 adet uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelinin polis ekiplerine gösterdiği kimliğin sahte olduğunun tespit edilirken "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan hakkında işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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