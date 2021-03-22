Kız arkadaşını döven avukata, Baro disiplin soruşturması açtı

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Karabük’te kız arkadaşı B.Ü'ı ortak arkadaşlarının evinde darbettiği iddia edilen avukat Sinan A., hakkında Karabük Barosu tarafından disiplin soruşturma başlatıldı.

Karabük Baro Başkanı Av. Rıdvan Erdoğan, kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında olduklarını ifade ederek, “Ulusal medyaya yansıyan iddia konusu haberlerde ismi geçen meslektaşımızla ilgili disiplin soruşturması başlatmış bulunuyoruz. Baro olarak süreci takip ediyoruz” dedi.

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