Karabük’te 6 bin 900 adet makaron ele geçirildi

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Karabük’te elindeki poşette binlerce adet içi dolu makaron ile yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez ilçeye bağlı bir köyde devriye attığı sırada bir kişiyi şüpheli davranışları üzerine durdurdu. Şüphelinin elindeki poşette 6 bin 900 adet içi dolu makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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