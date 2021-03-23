KARDEMİR'de milli ve yerli enerji ekonomiye katkı veriyor KARDEMİR, 2020 yılında 196 bin 445 konutun ihtiyacını karşılayacak elektrik üretimi gerçekleştirdi

Türkiye'nin ilk ağır sanayi Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında A.Ş. (KARDEMİR), milli ve yerli üretim enerjiyle milli ekonomiye katkı sağlıyor.

Fabrika sahasında yer alan 77,50 MW ve yatırımı süren 30 MW TürbinJeneratör ile şirketin kurulu gücünün 107,50 MW çıkması planlanıyor.

2020 yılında 586 milyon 781 bin kilovatsaat elektrik üretimi ile 196 bin 445 konutun ihtiyacına eş değer bir elektrik üretimini gerçekleştiren KARDEMİR, ekonomiye de önemli katkı vermeye devam ediyor. Şirketten yapılan açıklamada, 84 yıllık köklü geçmişi ile bir fabrika olmanın ötesinde değer üreten şirketin, gerek ürünleriyle gerekse yan faaliyet alanlarıyla ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi. Türkiye’nin üç büyük entegre demir ve çelik şirketinden biri konumundaki fabrikanın, tesis içinde yer alan yüksek fırın, haddehane ve çelikhane gibi üretim ünitelerinin yanı sıra bu üretimi sağlayabilmek için diğer faaliyet ünitelerinde de gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Modern ekonomi ve üretimin olmazsa olmazı enerji, dünyanın şekillenmesinde büyük rol oynamaktadır. Sürdürülebilir üretimin ve sosyal yaşamın bir parçası haline gelen elektrik üretiminin, şirketimiz için de önemi yadsınamaz derecede büyüktür. Kurulduğu günden bu yana, elektrik üretimi alanındaki yatırımlarını her geçen yıl güçlendiren şirketimiz, enerji tesislerindeki uzman ve kalifiye çalışanları ile şirketimizin geleceğine yön vermektedir. Fabrika sahamızda yer alan 77,50 MW ve yatırımı süren 30 MW TürbinJeneratör ile şirketimizin kurulu gücünün 107,50 MW çıkması planlanmaktadır. Öyle ki, geçtiğimiz 2020 yılında 586 milyon 781 bin kilovatsaat elektrik üretimi ile 196 bin 445 konutun ihtiyacına eş değer bir elektrik üretimini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Sadece şirketimiz için değil ülkemiz için de milli bir mesele olan enerji üretimi ve tüketiminde, şu an için şirketimizde geldiğimiz nokta gurur vericidir. İhtiyaç duyduğu elektriği kendi imkanlarıyla ve özverisiyle üretme konusunda alışılagelmiş bir kültüre sahip şirketimiz, demir ve çelik üretim sürecinde ortaya çıkan gazları dönüştürerek/kullanarak ve ulusal şebekeye ihtiyaç duymayarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır." denildi.

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