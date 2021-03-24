2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Eyüpspor: 2

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, 30. hafta maçında sahasında lider Eyüpspor’a 20 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Yunus Dursun xx, Muhammed Yıldız xx, Mehmet Sıraç Akpınar xx

Kardemir Karabükspor: Olcay x, Arda x, Sezer xx, Emre xx (Hasan dk. 87 ?), Melih x (Seyithan dk. 46 x), Ömer Yılmaz xx, Mustafa Akca x, Cihan x (Emir dk. 90 ?), Ahmet x, Berk x (Furkan dk. 90 ?), Yasin x (Furkan Erdağı dk. 90 ?)

Eyüpspor: Emrullah xxx, Sadık xxx (Onur dk. 71 xx), Muhammed xxx (Yasin dk. 61 xx), Okan xxx (Erencan dk. 87 ?), Taha xxx, Artun xxx (Görkem dk. 71 xx), Taşkın xxx, Kemal xxx, Bülent xxx (Muharrem dk. 61 xx), Uğur xxx, Bekir xxx

Goller: Artun (dk. 11 pen. ve dk. 29)

Kırmızı kart: Arda (dk. 82) (Karabükspor)

Sarı Kartlar: Olcay (Karabükspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.