Yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastalara gezici sağlık tarama aracı hizmet sunacak

Japonya tarafından “Gezici Sağlık Tarama Aracı Temini Projesi” projesinin onaylanmasının ardından alınan gezici sağlık tarama aracı Karabük’te yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastalara yerinde sağlık hizmeti sunacak.

Karabük Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ortaklığında yürütülen “Gezici Sağlık Tarama Aracı Temini Projesi” Japonya tarafından uygun projeler arasında yer aldı.

“Yerel Projelere Hibe Programı” kapsamında onaylanan proje ile ilgili sözleşme Vali Fuat Gürel ve Japonya’nın Ankara Büyük Elçisi Suzuki Kazuhiro tarafından imzalandı.

Proje ile Karabük’e bağlı altı ilçe sınırları içerisinde bulunan mahalle ve köylerinde yaşamakta olan, sağlık problemleri olup ancak herhangi bir sağlık kuruluşuna yaşlılık, engelli, yatalak durumda bulunan ve ekonomik problemlerle sağlık kurumlarına gitmekte sıkıntı çeken dezavantajlı insanlara yerinde kaliteli sağlık hizmet sunmak amaçlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan verilere göre merkez ilçe köylerinde 735, Eskipazar köylerinde 65, Eflani köylerinde 69, Ovacık köylerinde 12, Safranbolu köylerinde 272, Yenice köylerinde 188 olmak üzere toplamda bin 341 kişi engelli veya yatağa bağımlı yaşamlarını sürdüren hastaların gezici sağlık tarama aracı hizmetlerinden faydalanması sağlanacak.

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