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KARÇEL'den Türkiye'de ilk KARÇEL, Türkiye’de Rus standartlarına göre nükleer enerji alanında gerçekleştirilen tüm projeler için teklif sunabilecek

İHA

KARÇEL'den Türkiye'de ilk KARÇEL, Türkiye’de Rus standartlarına göre nükleer enerji alanında gerçekleştirilen tüm projeler için teklif sunabilecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş.'nin (KARDEMİR) bağlı ortaklığı olan ve en yüksek imalat miktarıyla geçen yıl üretim rekoru kıran KARÇEL A.Ş., Türkiye’de nükleer enerji alanında Rusya Federasyonu yönetmelik ve standartlarına göre çelik imalat ve montaj işleri hususunda "Uygunluk Değerlendirme Sertifikası" olan ilk firma oldu.
Şirketten yapılan açıklamada, firmanın bu sertifika ile hem tüm dünyada hem de Türkiye’de Rus standartlarına göre nükleer enerji alanında gerçekleştirilen tüm projeler için teklif sunabileceği belirtildi. Rusya’da liman genişletme, Afrika’da demiryolu hatları kurulumu, Tayland’da rafineri modernizasyonu gibi birden çok uluslararası projede yer alan şirketin ihracata sunduğu katkıların yanı sıra, yurt içinde de önemli projelere imza atarak ithalata karşı önemli bir duruş sergilediği belirtilerek, "'Fabrikalar kuran fabrika' unvanı ve misyonuyla çalışmalarını sürdüren şirketimiz, Çanakkale Köprüsü ve Ordu Çamsan MDF3 Tesis Yatırımı imalatlarını, Şişecam soğuk fırın tamirlerini, Afşin Elbistan ATermik Santrali modernizasyonu ve Siirt’te yapımı süren Türkiye’nin ilk çinko izabe tesisi kurulum, inşaat ve montajını paket olarak üstlendi. Pandemi nedeniyle piyasaların daraldığı ve ekonomik faaliyetlerimizin zorlaştığı günlerde üretim ve istihdam rekoru kıran şirketimiz KARÇEL A.Ş., almış olduğu sertifika ile bir kez daha sektördeki itibarını ve gücünü yukarılara taşıdı. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nin ilk etabında inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Santralin 2023 yılında ilk etabı tamamlanarak devreye girmesi bekleniyor. Ülkemizin büyük yatırımlarının yanında, Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşu olarak yer almaktan mutluluk ve gurur duymaktayız" denildi.

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