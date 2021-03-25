Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Safranbolu'da okula verildi

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü tarafından Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yapılan terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ile birlikte üç şehidin adı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde okula verildi.

Safranbolu Anaokulunun adı Şehit Şenay Aybüke Yalçın, Kalealtı İlkokulu'nun adı Kalealtı Şehit Oğuz İnan, Harmanlar Ortaokulu'nun adı Harmanlar Şehit Halil Gözlemeci olarak değiştirildi.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Safranbolu’da 3 okula isimleri verilen şehit aileleri ile Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde bir araya geldi.

Programda konuşan Kaymakam Türköz, "Bugün bizim için özel bir gün. Kalplerimizde yaşattığımız şehitlerimizin isimlerini 3 okulumuza verdik. Bu vesileyle ailelerimizle bir araya geldik. Safranbolu Anaokulunun adı Şehit Aybüke Yalçın Anaokulu, Kalealtı İlkokulu'nun adı Kalealtı Şehit Oğuz İnan İlkokulu, Harmanlar Ortaokulu'nun adı ise Harmanlar Şehit Halil Gözlemeci Ortaokulu olarak değiştirildi. Bu özel ve anlamlı günde programa katılım sağlayan şehit ailelerimize teşekkür ediyor, tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" dedi.

Kaymakam Türköz, program sonunda şehitlerin isimleri bulunan okulun fotoğraflarının yer aldığı tabloyu şehit ailelerine takdim etti.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de katıldı.

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