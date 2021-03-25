Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor Meteoroloji, Karabük ve 6 il için kar uyarısında bulundu

Karabük’te yüksek kesimlerde 3 gündür etkili olan kar yağışı devam ederken, meteoroloji Karabük dahil 7 il için kar uyarısını yineledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'te 3 gündür süren kar yağışı yüksek kesimlerde devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamladıktan sonra hizmet vermeye başlayan 2000 rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde kar yağışının olmaması nedeniyle Keltepe Kayak Merkezi’ne giden vatandaşlar karın keyfini yaşadı. Karla kaplı yolda bir kişinin aracı ile kar küremesi ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Mehmet Arif Özdemir, kent merkezinde kar yağışı olmadığından yüksek kesimlere kar keyfini yaşamaya çıktıklarını söyledi.



Karabük ve 6 il için kar uyarısı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın için Karabük’ün de bulunduğu 7 il için kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre 26 Mart Cuma günü Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyi ve Sakarya’nın doğusunda kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor” denildi.

Kar yağışı nedeniyle ulaşımda meydana gelecek aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.

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