KBÜ’de “21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü” etkinliği düzenlendi

Karabük Üniversitesinin Safranbolu’da bulunan Konukevinde 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Karabük Üniversiteli (KBÜ) Aileler, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle bir araya gelerek tanışma toplantısı yaptı. Konukevi tarafından hazırlanan oyun alanında özel çocuklar için birbirinden eğlenceli oyunlar oynandı. Rektör Prof. Dr. Refik Polat’ın eşi Fadimana Polat’ın da katıldığı etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Polat, oyunların sonunda özel çocuklara hediyelerini takdim etti.

Turizm Fakültesi Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi ve KBÜ Konukevleri Yöneticisi Tolgahan Tabak 21 Mart Down Sendromlu çocuklar için KBÜ’de bulunan aileler olarak bir tanışma toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tabak özel çocuklarımıza yönelik yaptığımız bu etkinlikle herkesin birbirleriyle kaynaşmasını sağladık diyerek, “İmkanlarımızı onlar içinde farkındalığa göre kullanabileceğimizi belirtmek için böyle bir etkinlik yaptık. Onlarla oynayarak eğleniyoruz, sohbetler ediyoruz. Farkındalığının farkındalığını görüyoruz. Özel çocuklarımız için böyle özel gelişimler ve yatırımlar yapmayı devamlı arzu ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.