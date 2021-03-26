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Karabük Üniversitesi’nde “Z Kuşağının Aile ile İmtihanı” söyleşisi düzenlendi

İHA

Karabük Üniversitesi’nde “Z Kuşağının Aile ile İmtihanı” söyleşisi düzenlendi

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından “Z Kuşağının Aile ile İmtihanı” adlı söyleşi düzenlendi.
Sosyal medya üzerinden canlı olarak gerçekleştirilen söyleşinin konuğu Eğitimci Yazar Sıtkı Aslanhan oldu. Programın moderatörlüğünü ise KBÜ Çocuk Üniversitesi Müdürü Öğr. Gör. Mesut Doğan yaptı.
Sıtkı Aslanhan günümüzde X, Y, Z kuşağı olarak yapılan ayrımın kimler tarafından neye göre yapıldığının üzerinde durulması gerektiğini vurgulayarak, “Toplumlar sosyolojik kavramlar üzerinden yönetilir. Kavramları biz koyalım. Kuşakların isimlerini biz belirleyelim. İçeriğini de kendi değerlerimizle, kendi kültürümüzle dolduralım. Çünkü, toplumu kültürle düzeltebilir, değiştirebilirsiniz. Bizim kültürümüzde Z kuşağı olarak belirtilen gençlik için fütüvvet kavramı kullanılır. Fütüvvet ‘gençlik, kahramanlık, cömertlik’ anlamlarına gelir” dedi.
Aslanhan, şimdiye kadar verdiği seminerlerde özellikle lise gençlerine ise, “Cumhuriyet tarihi ile başlayan süreçte ülkemizin en büyük handikaplarından biri sosyal bilimlerle oluşan kopukluğumuzdur. Türkiye’nin en zeki çocuklarını ortaokuldayken fen liselerine yönlendiriyoruz. En zeki çocukların gitmesi gereken okulları fen liseleri olarak görüyoruz. Ama fen lisesine giden çocuklarımıza orada geleceğe yönelik çok güçlü bir fen bilimi eğitimi değil de çok iyi üniversite hazırlık eğitimi veriyoruz” diyerek sosyal bilimlerle ilgili alanlarda sosyolog, tarihçi, iletişimci gibi mesleklerin ithal edilemeyeceğini belirtti.

“Z kuşağını yetiştiren, X ve Y kuşağına düşen bu çocukları bulundukları ortamda eleştirmek değil onları doğru bir şekilde yönlendirmek”
Aslanhan, “Bizim 20 yılda ulaştığımız noktaya bugün gençlerimiz 1 yıl içerisinde, 6 ay içerisinde hatta 3 ay içerisinde ulaşabilir. Ama yanlış yollarda mesai harcıyorlar. Burada Z kuşağını yetiştiren, X ve Y kuşağına düşen bu çocukları bulundukları ortamda eleştirmek değil onları doğru yola yönlendirmek. Gençlerimizi boş bırakmamalıyız. Gençlerle birlikte olup gönül bağı kurmalı, merhameti, sevgiyi, vefa duygusunu yerleştirmeliyiz. Paylaşmanın önemini öğretmeliyiz. Mevlâna, 'Allah, bu dünyada her çocuğu bir işi mükemmel yapmak için yaratmıştır. Kim o işi bulursa Dünyası ve Ahireti güzel olur' der. Tarihimize baktığımızda, Sultan Melikşah 17 yaşında tahta geçiyor 33 yaşında vefat ediyor. Osmanlının temellerini atan kişi. Makedonyalı İskender 19 yaşında fethetmedik yer bırakmıyor. İmamı Gazali 15 yaşında Nizamül Mülk Medresesinde Hoca. Bizim çocuklarımızda bu potansiyel var. Gelecek bizim. Z kuşağının bütün olumsuzluklarını atıyorum. Z kuşağından çok umut varım” diye konuştu.
Umut varız çünkü, Türkiye bugün uluslararası platformlarda söz sahibi diyen Aslanhan, “Bazı ülkelerin savunma sanayisinde 2030 yılda geldiği noktaya biz bir kaç yılda ulaştık, 10 yıldan önce üretilemez denilen motoru genç mühendislerimiz üretiyor, İHA´ların SİHA’ların üretiminin arkasında yüzlerce, binlerce gencimiz var. ” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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