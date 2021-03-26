Karda kayan minibüs yoldan çıkıp bahçeye uçtu: 4 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp bahçeye uçan minibüsteki 4 genç yaralandı.

Kaza, Aşağıdana köyü mevkiinde meydana geldi. Tunay A. (19) yönetimindeki 78 AG 795 plakalı Wolksvagen marka minibüs kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bir evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü ile birlikte devrilen araçta bulunan Yusuf Ali G. (18), Berke Sefa K. (17) ve Abdullah Talha A. (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kendi imkanları ile araçlarından çıkan gençler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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