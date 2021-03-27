Mart karı kayak merkezini yeniden açtırdı Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mart karı kayak merkezini yeniden açtırdı Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

İHA

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Karabük'teki Keltepe Kayak Merkezi Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışının ardından yeniden vatandaşların hizmetine açıldı.

Mart karı kayak merkezini yeniden açtırdı Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen Karabük’teki Keltepe Kayak Merkezi Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışının ardından yeniden vatandaşların hizmetine açıldı.
Türkiye'nin 53. Kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi’nde 4 gündür etkili olan yoğun kar yağışlarıyla birlikte kar kalınlığı yer yer 1 metreye kadar ulaştı. 10 gün öncesine kadar yeterli karın olmaması nedeniyle sezonun kapatılması düşünüldüğü 2 bin rakımlı kayak merkezi yeterli kar seviyesine ulaşmasıyla yeniden kayak severlerin kullanımına açıldı. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından durumu fırsat bilen vatandaşlar çocukları ile birlikte Keltepe Kayak Merkezi’ne akın etti.
2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile babylift sistemleri ile hizmet veren tesiste Mart ayının son günlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi.
Beyaz örtüyle kaplanan tesiste bazı vatandaşlar kayak ve snowboard yaparken, çocuklar da aileleri ile kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

“Sezonu kapatmaya düşünüyorduk”
Kayak sezonunu yağışların geç gelmesinden dolayı geç başlattıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, “Pandemi de etkiledi ama asıl kayak tesisimizi kar oranlarının düşük olması nedeniyle 18 Ocak itibariyle hizmet vermeye başladık. Tabi hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı hafta sonu açamadığımız dönemle beraber 10 gün öncesine kadar yeterli karın olmaması dolayısıyla sezonu kapatmayı düşünüyorduk. Ancak 4 gündür ülke genelinde, bölgemizde yoğun bir şekilde kar yağışı var. Bizi de memnun etti. Hafta sonu kısıtlamasının olmaması nedeniyle şuan kayak merkezimizde özellikle çocuklu aileler çok yoğun ilgi gösteriyor. Misafirlerimizi ağırlamaya başladık” diye konuştu.
Tesisin bugün ve yarın açık olacağını ifade eden Güven, “Tesisimizde telesiyejler ve kafeteryalar da açık olacak. Pistlerimizi de kar ezme aracımızla hazırladık. Şuanda hem kayak yapmak isteyen hem kızak yapmak isteyen hem de ilk defa kayak zevkini tatmak isteyen ziyaretçilerimizi tesisimize bekliyoruz” dedi.
Güven, kar kalınlığının Alt Günübirlik Tesislerde 50, Üst Günübirlik Tesislerde 1 metreyi bulduğunu söyledi.
2 bin rakımlı kayak merkezine gelmek isteyen vatandaşların yolda herhangi bir sorunla karşılaşmayacaklarını aktaran Güven, sürücülerin kar lastikleri ile tesise çıkmaları gerektiğini belirtti.
Ailesi ile birlikte tesise gelerek kayak yapmayı öğrenen Hüseyin Işıklar ise “Bizim ve bölge için Keltepe Kayak Merkezi büyük nimet. İnsanımızın bu mevsimde bile kayabilmesi, kayak öğrenebilmesi çok büyük bir güzellik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Kızakla kaymak kadar kayak takımları ile kaymak da çok büyük bir keyif. Eşim, oğlum ve kızım büyük bir keyifle kayak öğrenmeye çalışıyorlar. İlk defa bir kayak deneyimimiz oluyor” şeklinde konuştu.
Kayak yapmanın öğrenmeden önce kendisine zor geldiğini kaydeden Hiranur Işıklar, kayarken çok eğlendiğini ve tesisi çok beğendiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük ve Safranbolu’ya Millet bahçeleri AK Parti Milletvekilleri ve İl Başkanı basınla bir araya geldi
YEREL HABERLER Karabük ve Safranbolu’ya Millet bahçeleri AK Parti ...
Kaçak kazı ortaya çıkınca, mezar açma şirketinin sözleşmesi iptal edildi
YEREL HABERLER Kaçak kazı ortaya çıkınca, mezar açma şirketinin ...
Karda kayan minibüs yoldan çıkıp bahçeye uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Karda kayan minibüs yoldan çıkıp bahçeye uçtu: 4 ...
Karabük’te işyeri kumarhaneye çevrildi, 4 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Karabük’te işyeri kumarhaneye çevrildi, 4 kişi ...
Karabük’ün iki ilçesinde kar yağışı etkili oluyor Kar yağışının ardından kara saplanan otomobili traktör kurtardı
YEREL HABERLER Karabük’ün iki ilçesinde kar yağışı etkili oluyor Kar ...
Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması
YEREL HABERLER Mezarlıkta kaçak kazı soruşturması
Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri yiyecek vererek besledi
YEREL HABERLER Soğukta aç kalan sahipsiz yavru köpekleri yiyecek ...
Karabük Üniversitesi’nde “Z Kuşağının Aile ile İmtihanı” söyleşisi düzenlendi
YEREL HABERLER Karabük Üniversitesi’nde “Z Kuşağının Aile ile ...
KBÜ’de “21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü” etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER KBÜ’de “21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü” ...
Safranbolu konakları 45 gün sonra beyaz örtüyle kaplandı Karabük’te etkili olan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor
YEREL HABERLER Safranbolu konakları 45 gün sonra beyaz örtüyle ...
Karabük’te bin 750 fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Karabük’te bin 750 fidan toprakla buluşturuldu
Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılı ilk olağan toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılı ilk olağan ...
Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor Meteoroloji, Karabük ve 6 il için kar uyarısında bulundu
YEREL HABERLER Karabük’ün yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ...
Azerbaycanlı kayıp öğrenci bulundu
YEREL HABERLER Azerbaycanlı kayıp öğrenci bulundu
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Safranbolu'da okula verildi
YEREL HABERLER Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adı Safranbolu'da ...
Eski BBP İl Başkanı Kıraç, “Yazıcıoğlu’na bu hainliği yapanlar devletin güvenliğine kastedecekler”
YEREL HABERLER Eski BBP İl Başkanı Kıraç, “Yazıcıoğlu’na bu hainliği ...
Vali Gürel yaşlılarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Gürel yaşlılarla buluştu
KARÇEL'den Türkiye'de ilk KARÇEL, Türkiye’de Rus standartlarına göre nükleer enerji alanında gerçekleştirilen tüm projeler için teklif sunabilecek
YEREL HABERLER KARÇEL'den Türkiye'de ilk KARÇEL, Türkiye’de Rus ...
Yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastalara gezici sağlık tarama aracı hizmet sunacak
YEREL HABERLER Yaşlı, engelli ve yatağa bağımlı hastalara gezici ...
Hadrianapolis'te arkeolog istihdam edildi
YEREL HABERLER Hadrianapolis'te arkeolog istihdam edildi