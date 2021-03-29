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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KARDEMİR 4 bin tonluk çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işi aldı

İHA

KARDEMİR 4 bin tonluk çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işi aldı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR) bağlı kuruluşu Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARÇEL), Türkiye’nin bataryası dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi olan Ford Otosan'ın projesinde 4 bin tonluk çelik konstrüksiyon imalat ve montaj işleri ihalesi kazandı.
Şirketten yapılan açıklamada, Ford Otosan Projesinde ihale alan KARÇEL'in kuruluşundan bu yana en yüksek imalat miktarıyla geçen yıl üretim rekorunu kırdığı belirtildi.
Rusya’da Liman Genişleme, Afrika’da Demiryolu Hatları Kurulumu, Tayland’da rafineri modernizasyonu gibi birden çok uluslararası projede yer alan şirketin, ihracata sunduğu katkıların yanı sıra, yurtiçinde de önemli projelere imza atarak ithalata karşı önemli bir duruş sergilediği kaydedilen açıklamada, "'Fabrikalar Kuran Fabrika' unvanı ve misyonuyla çalışmalarını sürdüren şirketimiz, Çanakkale Köprüsü ve Ordu Çamsan MDF3 Tesis Yatırımı imalatlarını, Şişecam Soğuk Fırın Tamirlerini, Afşin Elbistan ATermik Santrali Modernizasyonu ve Siirt’te yapımı süren Türkiye’nin ilk çinko izabe tesisi kurulum, inşaat ve montajını paket olarak üstlendi. Pandemi nedeniyle piyasaların daraldığı ve ekonomik faaliyetlerimizin zorlaştığı günlerde, üretim ve istihdam rekoru kıran şirketimiz KARÇEL A.Ş., aldığı bu büyük proje ile bir kez daha sektördeki itibarını ve gücünü yukarılara taşıdı. Özellikle son yıllarda, otomotiv sektöründe gözle görülür bir yükseliş ivmesi yakalayan Türkiye, gerçekleştirilecek bu son yatırım ile otomotiv sanayisinin uluslararası pazarında fark oluşturacak bir konuma gelmiştir. Ülkemizin büyük yatırımlarının yanında, Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşu olarak yer almaktan mutluluk ve gurur duymaktayız" denildi.

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