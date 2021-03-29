CHP Elazığ Milletvekili Erol, Safranbolu’yu gezdi

Bir takım ziyaretler için Karabük’e gelen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse’yi makamında ziyaret etti.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Karabük'te bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. CHP İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Erol, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile bir araya geldi. Makam odasında gerçekleşen ziyarette Başkan Köse, Erol’a kentte yaptıkları çalışmalar hakkında Erol'u bilgilendirdi.

Başkan Köse, Milletvekili Erol ile beraberindeki heyete Tarihi Çarşı mevkiinde koruma amaçlı İmar Planında "Özel Proje Alanı" olarak belirlenen alanı gezdirerek yapılacak çalışmaları aktardı.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla “Osmanlı’nın parmak izi” olarak adlandırılan Safranbolu’yu gezerek incelemekten mutlu olduğunu belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Başkan Köse’ye çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Köse ise Safranbolu ilçesinde gerçekleştirecekleri işlerle ilgili Milletvekili Erol’un bilgilerinden faydalandıklarını ve kendisinin kente sunacağı katkıların çok değerli olduğunu söyledi.

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