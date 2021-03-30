İl dışından uyuşturucu getiren 2 kişi yakalandı

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Karabük'te şehir dışından uyuşturucu getirdiği tespit edildikten sonra gözaltına alınan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri iki kişinin şehir dışından uyuşturucu madde getireceği ihbarını aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen H.M. ve B.A. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada 322 adet uyuşturucu hap, 2.70 gram uyuşturucu madde ve 1 adet extasy hap ele geçirilmiştir.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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