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Kaçırıldığını zanneden kovidli hasta ekipleri harekete geçirdi Hasta nakil aracından kaçan yaşlı teyzeyi polis oğlu ikna etti

İHA

Kaçırıldığını zanneden kovidli hasta ekipleri harekete geçirdi Hasta nakil aracından kaçan yaşlı teyzeyi polis oğlu ikna etti

Karabük’te Covid19 testi pozitif çıkan yaşlı kadın, servisle evine bırakılmak istendiğinde kaçırıldığını düşünerek araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı.
Edinilen bilgiye göre, Zehra Taraş (65) isimli yaşlı kadın korona virüs belirtilerinin bulunmasından dolayı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan kontrollerde test sonucu pozitif çıkan yaşlı kadın sağlık durumunun iyi olması nedeniyle hasta nakil servisi ile Eflani ilçesindeki evine bırakılmak istendi. Yaşlı kadın bindiği servisle evine giderken Safranbolu İsmail Necati Efendi KYK Yurdu mevkiinde kaçırıldığını düşünerek “Oğlumu arayacağım” bahanesiyle aracı durdurdu. 65 yaşındaki kadın kapının açılması ile araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Olayın üzerine ne yapacağını şaşıran sürücü durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri arama çalışması başlattığı yaşlı kadını yolun kenarında beklerken buldu. Ekiplerin uğraşlarına rağmen araca binmek istemeyen Taraş'ı, İstanbul’da polis olarak görev yapan oğlu ikna etti. Telefonla konuştuktan sonra servise binen yaşlı kadın evinin yolunu tuttu.

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