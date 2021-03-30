Safranbolu’da köy mahallesi karantinaya alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde birden fazla Covid19 vakasının görüldüğü Tayyip köyünün bir mahallesi karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tayyip köyü Örencik Mahallesi'nde birden fazla pozitif vakalar ve temaslı kişiler olduğu tespit edildiğinden, hastalığın yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla mahallenin 10 gün karantinaya alınmasına karar verildiği açıklandı.
Açıklamada, ayrıca, 30 Mart saat 05.00 ile 9 Nisan saat 05.00’e kadar Örencik Mahallesine giriş çıkışların sınırlandırılması, evlerinde tedavisi devam eden Covid19 hastalarının ve temaslılarının sağlık sebepleri dışında evlerinden ve köyden çıkışlarına müsaade edilmemesi, köyde ikamet eden kamu ve özel sektör çalışanlarının karantina süresince izinli sayılması kararlaştırıldığı ifade edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.