Yenice’de velilere hijyen eğitimi verildi

Yenice Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Covid19 tedbirleri kapsamında Yenice’de öğrenci velilerini bilgilendirmeye yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

Ülkü Ortaokulunda gerçekleşen ilk eğitimde salgın döneminde hijyen kuralları, bulaşıcı hastalıklar, bulaşıcı hastalıklardan korunma yolları ve pandemi döneminde dikkat edilmesi gereken kurallara kadar bir çok konu ele alındı. İki gün süren ve velilerin ilgi gösterdiği ilk eğitim, Ülkü Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Büşra Baybaş tarafından verildi.

Çocukların ve ailelerinin hijyen konularında dikkat dikkat etmesi gerekenlerin anlatıldığı hijyen eğitimi soru cevap şeklinde sona ererken, eğitimin ilçede diğer okullarda da devam edeceği öğrenildi.

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