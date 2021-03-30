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Vali Karabük’teki artışın ‘İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüs’ olduğunu açıkladı Karabük Valisi Fuat Gürel: “İlimizde İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüs yayılmaya başladı” “Bir takım insanlar kurallara uymakta biraz yavaş davranıyorlar”

İHA

Vali Karabük’teki artışın ‘İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüs’ olduğunu açıkladı Karabük Valisi Fuat Gürel: “İlimizde İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüs yayılmaya başladı” “Bir takım insanlar kurallara uymakta biraz yavaş davranıyorlar”

Karabük Valisi Fuat Gürel, son haftalarda artan vaka sayıları sonucu ‘Kırmızı’ kategoride yer alanının nedeninin, kentte İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüs yayılmaya başladığından kaynaklandığını söyledi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında çok yüksek riskli iller kategorisinde kırmızı gruba yükselen Karabük’te vaka sayılarında yeniden artış yaşanmanın başlamaya başladı.
Karabük’ün 1 aylık süre içinde 1 Mart’a gelmeden önce mavi kategoride olduğunu daha sonra sarıya geçtiğini ve burada vaka oranlarında artışlar olunca geçen hafta turuncu bu haftada maalesef kırmızıya geçtiğini ifade eden Vali Gürel, “Bütün Türkiye’de bu manada bir artış var. Bin’in üzerinde bizimde başında olduğumuz denetim ekibimiz var. Sürekli denetimler yapılıyor ve esnafında geçmişten yaşanana tecrübelerden kaynaklı hassas davranıyordu. Buna rağmen artış olduğunu biliyoruz ve sonuç olarak karşımıza çıktı. Dün Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan kabinede kararlar alındı ve açıklamalar yapıldı. İlimizde bu manada çok yüksek riskli iller arasında yer aldı. Kurallar belli ve buna uyacağız. Esnafımızın bu süreçte etkilenmesini en aza indirebilmek adına kurallara riayet etmemiz gerekiyor. Bir takım insanlar kurallara uymakta biraz yavaş davranıyorlar, dikkatli olmaları gerekir. Ramazan ayında da belli kurallar olacak. Yaşanan artış ve alınan kararlarda bizim öğrencilerimiz bundan etkilendi. 5,6,7 ve 9,10 ve 11. Sınıflar bu kapsamda etkilendi ve yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçecek, onun dışındaki öğrenciler yüz yüze eğitimlerine devam edecek. Bunun yanında Cumartesi ve Pazar dışarı çıkma yasaklandı” dedi.

“İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüs yayılmaya başladı”
Toplumun bütünün uyması gereken kurallar olduğunun da altını çizen Vali Gürel, “Sadece belli kesimlerin kurallara uyması yetmiyor. Herkesin hassasiyetle kurallara uyması gerekir ki, bunla bütüncül sonuç elde edelim. Aksi takdirde bir yerde bir vakanın çoğalıyor olması başka vatandaşlarımıza da etkiliyor. Bu hususta vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum, kurallara uyma konusunda biraz daha hassasiyet gösterelim. Ramazan ayı sonrası biraz daha rahatlayacağımızı düşünüyorum, beklentimiz o yönde. Özellikle 1 Haziran sonrası havaların ısınmasıyla insanlar sokaklara çıkacağından, bulaşı riskinin azalacağını düşünüyoruz. İlimizde İngiltere kaynaklı mutasyonlu virüs yayılmaya başladı. Virüslülerin özellikle büyük çoğunluğu mu manada bir artış gösteriyor” diye konuştu.
Kentte şuana kadar 58 bin aşının yapıldığını da sözlerine ekleyen Vali Fuat Gürel, şunları söyledi:
“ Aşı çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Kentimizde 32 bin birinci doz, 26 bin de ikinci dos aşı yapıldı. Aşılar arttıkça daha iyi günler bizi bekliyor”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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