Vali Gürel, korona virüs ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi aldı

Karabük’te korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları ve denetimlerle alınan tedbirleri değerlendirmek amacıyla ‘Pandemi Denetim Ekipleri ve Genel Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.

Covid19 salgını sürecinde il genelindeki vaka sayılarının, korona virüsle mücadele kapsamında kentte yürütülen çalışmaların, yapılan denetimlerin ve alınan tedbirlerin sürekliliğini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen ‘Pandemi Denetim Ekipleri ve Genel Değerlendirme Toplantısı’ Vali Fuat Gürel başkanlığında yapıldı.

Toplantıda İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili sunum gerçekleştirildi.

Salgınla mücadelede belirlenen kural ve tedbirlere vatandaşların en etkin şekilde riayet etmesi için her gün tüm ilgili kurumlar ve kişilerle özellikle işyerleri başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu yerlerde denetimlerin çok daha etkin, dikkatli ve duyarlı bir şekilde artarak devam edeceğini ifade eden Vali Fuat Gürel, “Pandemi başlangıcından bu yana kurumlarımızın etkin denetimleri devam etmekte, buna rağmen vaka sayılarında belirgin artışlar gözlenmektedir. Sahada denetim yapan arkadaşlarımız özellikle işyerlerinin ve toplu taşıma araçlarının yoğun olarak kullanıldığı saatlerde, etkin denetimler yapmalarının faydalı olacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımızdan aile ve akraba ziyaretlerini, akşam gezmelerini, misafirlikleri bir süre ertelemelerini ve uzun süre kapalı ortamlarda kalmamalarını hem kendi hem sevdiklerimizin sağlığı için rica ediyorum. Şehir dışına zorunlu kalınmadılar çıkılmaması, şehir dışından misafir kabul edilmemesi faydalı olacaktır. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması yönünde sürekli ikazlarımızı yapalım. Virüsle mücadele ancak topyekun yapılabilirse başarıya ulaşılabilir. Tüm Karabüklü vatandaşlarımızın desteği ile inşallah hep birlikte başaracağız” diye konuştu.

İl merkezi ve ilçelerdeki son durum, vaka artışının nedenleri, Dinamik Denetim Modeli ile yapılan tematik denetimler, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ile filyasyon ekiplerinin çalışmalarının değerlendirildiği toplantı görüş ve önerilerin alınması ile sona erdi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Gürel’in yanı sıra Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile kurum müdürleri katıldı.

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