Safranbolu'da okul servis araçları denetlendi

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçedeki taşıma kapsamındaki okulların öğrencilerinin taşındığı okul servis araçlarının denetimi yapıldı.

Denetim komisyonu tarafından gerçekleştirilen denetimlerde okul servis araçlarının mevzuata uygun olup olmadıkları ve Covid19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin köylerden ve yerleşim yerlerinden okullarına gidiş gelişlerini sağlayan okul servis araçlarında başta Covid19 tedbirleri olmak üzere gerekli kurallara ve şartlara uyulup uyulmadığı, servis şoförlerinden özellikle maske, mesafe ve hijyen konularında hassas olmalarının istendiğini, denetimlerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığını ifade etti.

Amaçlarının öğrencilerin sağlıklı, güvenli ve rahat ortamda yolculuk yapmalarını sağlamak olduğunu belirten Gümüş, denetimde görev alan komisyon üyelerine ve okul servis araçlarının şoförlerine teşekkür etti ve çocukların trafik güvenliğine ve sağlıklı ulaşımlarının kesintisiz sağlanmasına yönelik bu tür denetimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.