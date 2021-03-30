Karabük’te kısmi sınıflarda uzaktan eğitime geçildi

Korona virüs vaka sayısı olarak yüksek riskli kategorili iller arasında yer alan Karabük’te ana sınıfı, ilkokul, 8. ve 12. sınıflar da yüzyüze eğitime devam edildiği bildirildi.
Karabük Valiliği ana sınıfı, ilkokul, 8. ve 12. sınıflar da eğitimin yüzyüze ve seyreltilmiş olarak devam edeceği bildirilirken harici sınıflarda uzaktan eğitime geçildiği açıklandı.
Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfların da tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edileceğinin ifade edildiği açıklamada, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında da yüz yüze eğitimin uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.