Safranbolu'da "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" Projesi devam ediyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "Mesleki Eğitimde 1000 Okul" Projesi kapsamında faaliyetler devam ediyor.

Proje kapsamında Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lisesi ile Bilim Sanat Merkezi tarafından ortak yürütülen faaliyetlerde öğrencilerin gelecek teknolojileri konusunda yetkinliklerinin artırılmasına yönelik "Güneş Sistemi ve Gezegenler", "Bakteri Ekim Tekniği", "3D Tasarım ve Üretim", "Drone Programlama" faaliyetleri yürütüldü.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Meslek liselerimizin pandemi döneminde ortaya koydukları performansla ne kadar önemli olduğuna şahit olduk. Bakanlığımızın 2023 Vizyonu doğrultusunda uygulamaya konulan 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul' Projesi ile de meslek liselerimiz bir kapsamlı bir dönüşüm içine girdi. Bu tür etkinlerle meslek liselerimizde eğitimin niteliğinin yükseltilmesini ve öğrencilerimize faaliyetlerin kapsamlı tanıtılmasını hedefliyoruz. Geleceğimiz olan öğrencilerimizi kendi çağının şartlarına göre yetiştirme hedefi doğrultusunda onları yapay zeka, uzay ve robot teknolojisi gibi geleceğin dünyasını şekillendirecek alanlara ve geleceğin mesleklerine hazırlayarak ülkemizin kalkınmasına da katma değer sağlayacak niteliklerin kazandırılması gayreti içindeyiz. 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul' Projesi etkinliklerinde özverili şekilde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi.

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