Karabük’te 15 gence mantar yetiştiriciliği kursu veriliyor

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri tarafından hayata geçirilen ‘Gençler Bizim Umudumuz’ projesi kapsamında 15 gence mantar yetiştiriciliği kursu veriliyor.

Gençlerin meslek sahibi olmalarına yardımcı olabilmek ve bu sayede suça sürüklenmelerinin önüne geçebilmek adına İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Gençler Bizim Umudumuz’ projesi hayata geçirildi. Polishalk ilişkilerini geliştirmek için gerçekleştirilen proje kapsamında 0115 Nisan tarihleri arasında 15 genç için mantar yetiştiriciliği kursu açıldı. Kursun 9 günlük teorik kısmı polisevinde tamamlandıktan sonra 2 günlük uygulama eğitimi SAFKAR mantar tesislerinde verilecek.

Kurs ile ilgili olarak bu projede ortak olan, Karabük Halk Eğitim Merkezi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İŞKUR tarafından teorik derslerde gençlere iş kurma, hibe destekleri ve kredi konularında bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacak.

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