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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Gürel engelli ve otizmli çocuklar ile bir araya geldi

İHA

Vali Gürel engelli ve otizmli çocuklar ile bir araya geldi

Karabük Valisi Fuat Gürel, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle Mehmet Mescier Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret ederek lise öğrencileri ile bir araya geldi.
Vali Gürel ile beraberindeki heyeti okul müdürü Adnan Taşlıyan karşıladı. Okuldaki çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgiler alan Vali Gürel, sınıfları gezerek çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle hazırlanan pastayı çocuklar ile birlikte kesen Vali Fuat Gürel, “Onlar bizim çocuklarımız bizden farklı ve özel durumları var. Sizler işinizi aşkla, şefkatle, merhametle ve sevgiyle yapıyorsunuz. Burada eğitim vermek ayrı bir yetenek ve beceri gerektiriyor, fedakarlık gerektiriyor, sizlere emekleriniz için teşekkür ediyorum. Sizlerin gayret ve emekleri ile bu kardeşlerimizi toplumsal hayatın içinde kendi ayakları üzerinde görmek bizler için en büyük mutluluk vesilesi olacaktır. Engelli ve Otizmli çocuklarımız ile ailelerinin her zaman yanındayız. Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde otizme dair toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi:
Ziyarette Vali Fuat Gürel’e İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, müdür yardımcıları, okul müdürü ve öğretmenler eşlik etti.

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