Başkan Küçüktepe’den 3 Nisan mesajı

Yaşa ve Yaşat Eğitim Geliştirme Derneği Başkanı Abdullah Küçüktepe KARDEMİR'in temelinin atılması ve Karabük'ün kuruluşunun 84. Yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Küçüktepe mesajında, “Cumhuriyetimizin ilk yıllarında siyasi bağımsızlığımızı iktisadi kalkınmayla desteklemek amacıyla ülkemizde ağır sanayinin kurulması gerekiyordu. Bu nedenle Demir Çelik sanayisinin kuruluş yerinin saptanması ve diğer sorunlarının incelenmesi için Sümerbank ve Erkan'ı Harbiye temsilcilerinin ortaklaşa yürüttükleri bir çalışma yapılarak gerekli koşullar her yönüyle araştırılmış, maden kömürü havzasına ve sahile yakınlığı, demiryolu güzergahında bulunuşu, jeolojik bakımdan ağır endüstrinin kurulmasına elverişli olması ve stratejik uygunluğu nedeniyle Türkiye’nin ilk entegre demir çelik sanayinin Karabük’e kurulmasına karar verilmiştir. 3 Nisan Karabük’ün Kuruluşu yıl dönümü vesilesi ile Karabük Demir Çelik Fabrikasının bölgemizde kurulması talimatını veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İsmet İnönü’yü, İktisat Bakanı Celal Bayar’ı, Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ı, şehrimizin ve KARDEMİR’imizi bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm büyüklerimizi ve tüm emekçileri saygı ve rahmetle anıyor, ruhları şad, mekanları cennet olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

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