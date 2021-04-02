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"Fabrikalar Kuran Fabrika" KARDEMİR'in 84 yıllık yolculuğu Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci: “KARDEMİR’in 84 yıllık yolculuğu çelik işçisinin ellerinde yükselmiştir"

İHA

"Fabrikalar Kuran Fabrika" KARDEMİR'in 84 yıllık yolculuğu Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci: “KARDEMİR’in 84 yıllık yolculuğu çelik işçisinin ellerinde yükselmiştir"

Hakİş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelikİş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Fabrikalar Kuran Fabrika" unvanına sahip Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının A.Ş. (KARDEMİR), 84 yıllık yolculuğundaki başarısında çelik işçisinin hakkı ve payının inkar edilemez olduğunu söyledi.
Değirmenci, KARDEMİR’in temellerinin atılması ve Karabük’ün kuruluşunun 84. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye'nin bugün dünyanın sayılı çelik üreticilerinden biri haline gelmişse bunda KARDEMİR işçisinin emeği ve alın terinin büyük olduğunu belirtti.
Fabrikanın sadece bölgenin değil ülkenin de ekonomik olarak kalkınmasında önemli ve stratejik bir yeri olduğunun altını çizen Değirmenci, "3 Nisan 1937 yılında temelleri atılan ve 150 bin ton üretimle bu başarı hikayesini başlatan KARDEMİR’in bugün, otomotivden savunma sanayine ve demir yolu rayı ve tekerine kadar, yerli ve milli birçok ürünü üretiyor olmasından ve ihracatın öncüsü sanayi kuruluşlarından biri haline gelmesinden dolayı büyük mutluluk içerisindeyiz. Bu duruma, Özçelikİş Sendikası olarak, ciddi bir katkı vermiş olmaktan da ayrıca gurur duyuyoruz" dedi.
Şirketin yüzyıla dayanan ve kuşaktan kuşağa uzanan bu yolculuğunun destansı bir başarıya ulaşmasının perde arkasında emekçilerin olduğuna vurgu yapan Değirmenci, “KARDEMİR gibi devasa bir kurumu on yıllar boyunca taşıyarak bugünlere getirmek sadece akılcı piyasa stratejileriyle açıklanamaz. fabrikanın bu başarısı, ancak fedakarca ve azimle çalışmakla ifade edilebilir. Diğer yandan 1994 yılında kapatılmak istenen fabrikayı tabiri caizse ipten alan, yaşamasını sağlayan yine KARDEMİR işçisinin bu fedakar ve cefakar ruhudur" ifadelerine yer verdi.

“KARDEMİR’de huzurun ve barışın sigortasıyız"
Özçelikİş Sendikası’nın da yarım yüzyıldan fazla bir süre önce yine KARDEMİR emekçileri tarafından kurulduğunu anımsatan Değirmenci, şunları kaydetti:
"Sendika olarak her ne kadar Türkiye’nin dört bir yanında örgütlenmiş olsak da KARDEMİR ve emekçisiyle koparılamaz, ayrıştırılamaz ayrı bir gönül bağımız var. KARDEMİR emekçisini yaptığımız toplu iş sözleşmeleriyle ve hayata geçirdiğimiz birçok çalışmayla mutlu etmeyi her zaman boynumuzun borcu bildik. Bu uğurda büyük mücadeleler verip, önemli başarıların altına imza attık. Bugün geldiğimiz noktada fabrikada çalışma barışını ve huzuru sağlamış olmanın haklı gururunu ve iç huzurunu yaşayarak yolumuza devam ediyoruz. İnanıyorum ki, fabrikada on yıllardır inşa ettiğimiz bu huzur ve kardeşlik havası, Özçelikİş var olduğu sürece devam edecektir. Özçelikİş, KARDEMİR’de huzurun, kardeşliğin, barışın, birlik ve beraberliğin sigortası olmayı sürdürecektir. Bu vesileyle bu 84 yıllık bu kutlu yolculukta alın teri akıtan ve fabrikayı ülkemizin göz bebeği haline getiren başta üyelerimiz olmak üzere, KARDEMİR’in ve Karabük’ün tüm yöneticilerine şükranlarımı sunuyor, ahirete irtihal etmiş olanları da rahmetle anıyorum."

“Karabük bizim huzur bulduğumuz yuvamızdır"
"KARDEMİR, Özçelikİş Sendikası ve Karabük, ayrılmaz bir bütünün parçalarıdır" diyen Değirmenci, "Et ve tırnak gibidir. Karabük, her zaman kendimizi mutlu ve huzurlu hissettiğimiz evimiz, yuvamızdır. KARDEMİR kadar, Karabük ve halkı da bizim için büyük bir öneme sahiptir. Karabük’ün hüznünde ve sevincinde her zaman Karabük ile yol yürümeyi kendimize görev bildik. Bu vesileyle KARDEMİR ile hemen hemen aynı kader çizgisinde ilerleyen Karabük’ün 84. kuruluş yıl dönümünü de kutluyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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