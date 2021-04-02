Karabük’te 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı

Karabük'te hakkında silahla yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması maksadıyla kentteki uygulamalarını sürdürüyor. Hakkında silahla yağma suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S. isimli şüpheli asayiş ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.